Afghanistan, Talebani chiudono il centro per tossicodipendenti di Laila Haidari: “Li trattano con metodi barbari. Io costretta a nascondermi” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Quando i Talebani sono tornati, hanno chiuso il mio centro. I ragazzi ricoverati, che lavoravano anche nel mio ristorante, sono scappati per paura di essere puniti per aver collaborato con me. Io mi sono nascosta. La situazione è tragica.” Laila Haidari ha 43 anni e da 12 è a capo di Mother Camp, l’unico centro privato di riabilitazione per tossicodipendenti di Kabul. Dopo lo scorso 15 agosto che ha segnato il ritorno al potere dei Talebani, Laila ha dovuto abbandonare la sua attività. “Quel posto era la mia vita, ho fatto mille sacrifici per metterlo in piedi e in un attimo tutto è andato perduto”. Mother Camp ospitava centinaia di tossicodipendenti provenienti da ogni parte dell’Afghanistan. Lì, le persone venivano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Quando isono tornati, hanno chiuso il mio. I ragazzi ricoverati, che lavoravano anche nel mio ristorante, sono scappati per paura di essere puniti per aver collaborato con me. Io mi sono nascosta. La situazione è tragica.”ha 43 anni e da 12 è a capo di Mother Camp, l’unicoprivato di riabilitazione perdi Kabul. Dopo lo scorso 15 agosto che ha segnato il ritorno al potere deiha dovuto abbandonare la sua attività. “Quel posto era la mia vita, ho fatto mille sacrifici per metterlo in piedi e in un attimo tutto è andato perduto”. Mother Camp ospitava centinaia diprovenienti da ogni parte dell’. Lì, le persone venivano ...

Advertising

TizianaFerrario : Il coraggio di protestare x i loro diritti delle donne afghane contro i soprusi dei talebani. #Afghanistan - riotta : Serpeggia diffuso ormai il rimpianto per l'Afghanistan con gli americani a Kabul, mentre i Talebani rinchiudono don… - TgLa7 : Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in #Afghanistan: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per… - fattoquotidiano : Afghanistan, Talebani chiudono il centro per tossicodipendenti di Laila Haidari: “Li trattano con metodi barbari. I… - GianniRosini : Afghanistan, Talebani chiudono il centro per tossicodipendenti di Laila Haidari: “Li trattano con metodi barbari. I… -