AEW | Un altro ex WWE debutta ai taping di Dark

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Jake Atlas è tornato. L’ex Superstar di NXT ha rinviato i suoi piani per il ritiro, e ha fatto il suo debutto in All Elite Wrestling durante le ultime sessioni didi AEW: Elevation nella città di Jacksonville. Nel suo primo match da settembre, il ventiseienne ha sconfitto Serpentico ed è stato successivamente accolto da Tony Khan con una stretta di mano. Match 12: Jake Atlas VS. Serpentico #AEWElevation pic.twitter.com/rgkeGvfAX5— Sir Owen Disney (@SirOwenDisney) December 29, 2021 Il passato in WWE Jake Atlas firmò con la WWE nell’ottobre del 2019, anche se il suo coinvolgimento con la compagnia iniziò con la sua apparizione nell’episodio di Celebrity Undercover Boss con Stephanie McMahon nel 2018. In quell’episodio, Atlas promise che sarebbe diventato il primo campione WWE apertamente gay: ...