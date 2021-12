Adriano Celentano, che fine ha fatto il figlio Giacomo? Svelato il motivo per cui non appare mai in tv (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Adriano Celentano. Il Molleggiato ha tre figli che hanno seguito le sue orme in campo artistico, tuttavia Giacomo è meno seguito dai media. Spiegato il motivo Il celebre showman e cantautore Adriano Celentano si è sposato nel 1964 con l’attrice Claudia Mori. Monostante gli alti e bassi della vita, i due sono ancora una solida L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021). Il Molleggiato ha tre figli che hanno seguito le sue orme in campo artistico, tuttaviaè meno seguito dai media. Spiegato ilIl celebre showman e cantautoresi è sposato nel 1964 con l’attrice Claudia Mori. Monostante gli alti e bassi della vita, i due sono ancora una solida L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

fanpage : Adriano Celentano bacchetta i talk show e la “dittatura contro i no vax” - mazzanti_giu : RT @AStramezzi: Grazie Adriano e grazie a tua cognata con la quale ho marciato pacificamente a Milano per Libertà Verità Democrazia Terapie… - officialMorris : RT @AStramezzi: Grazie Adriano e grazie a tua cognata con la quale ho marciato pacificamente a Milano per Libertà Verità Democrazia Terapie… - Antonel73347356 : RT @AStramezzi: Grazie Adriano e grazie a tua cognata con la quale ho marciato pacificamente a Milano per Libertà Verità Democrazia Terapie… - dok2172 : RT @AStramezzi: Grazie Adriano e grazie a tua cognata con la quale ho marciato pacificamente a Milano per Libertà Verità Democrazia Terapie… -