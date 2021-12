Adriana Volpe spiega il perché del suo pianto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)parla ancora una volta di Giancarlo Magalli. La sentenza del giudice le ha dato ragione ma alla conduttrice non è andata giù la reazione del collega. Sui social laha confessato che dopo la sentenza si è lasciata andare alle lacrime, unliberatorio dopo avere atteso tanto tempo e superato momenti difficili.ne parla ancora in un’intervista al settimanale Ora, racconta degli anni di attesa, della sofferenza per essere stata allontanata dalla tv, della vittoria ma anche dell’ennesima delusione quando Giancarlo Magalli secondo lei ha tentato di sminuire il risarcimento, la sentenza. La replica dellaera già arrivata sui social ma adessole sue lacrime, in parte ...