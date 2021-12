Adriana Volpe parla ancora di Magalli | cosa si aspettava dopo la sentenza

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)non potrebbe essere più soddisfatta di così:anni di lotte con Giancarlola giustizia le ha dato ragione. Con una, infatti, si è stabilito che il conduttore deve pagare una multa a causa della querelle con l’ex collega de I Fatti Vostri. Una vittoria che la ripaga di tutte le ingiustizie che sente di aver subito, ma che le lascia anche l’amaro in bocca. Si, infatti, una conclusione diversa.sidalalagli animi di Giancarlonon si sono affatto ...

torna a parlare della condanna confermata dal Tribunale di Milano, raccontando qual è stata la sua prima reazione alla notizia. La faida trae Giancarlo Magalli non è ...Alla fine si tratta di una sola puntata edsarebbe stata capace di occupare il posto di opinionista unica. E ? qualora Alfonso Signorini avesse sentito il bisogno di sentire altre ...Adriana Volpe torna a parlare dopo la condanna di Giancarlo Magalli, svelando di aver pianto appena conosciuta la sentenza.Da quando la notizia è stata resa pubblica, Giancarlo ha continuato ad attaccare in diversi modi la collega, cercando di discolparsi dalle accuse. Adriana Volpe si sfoga, un pianto disperato per il su ...