“Addio leggenda” Sport in lutto | l’annuncio è arrivato all’improvviso | sconosciute le cause della morte

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se n’è andato ieri a 85 anni. Lenon sono state rese note. Piange loamericano e, di riflesso, quello di tutto il mondo. Una, negli States, tanto da essere inserito nella hall of fame del football americano. Da allenatore ha guidato gli Oakland Raiders al trionfo nel Super Bowl del 1976. Ha chiuso la sua carriera da coach con il record di 103 vittorie, 32 sconfitte e 7 pareggi in partite di regular season. Ha chiuso la parentesi da coach a 42 anni trasformandosi in commentatore televisivo. Per 30 anni è stato il re delle telecronache Nfl, raccontando 11 Super Bowl per 4 network prima di congedarsi alla finestagione 2009. Nel frattempo John Madden è diventato ancor di più un’icona del football dando il nome al più celebre videogame – Madden Football – dedicato allo...

Advertising

ilcomizio : ADDIO A JOHN MADDEN, LEGGENDA DEL #FOOTBALL AMERICANO E ICONA DEI #VIDEOGIOCHI DI EA SPORTS - goldenjoe75 : Addio John Madden: la leggenda del football americano aveva 85 anni. - Sport_Fair : Addio a John #Madden La #NFL piange la scomparsa di una leggenda - FishGuerrilla : RT @solovelanet: James Wharram: addio alla leggenda delle doppie canoe - solovelanet : James Wharram: addio alla leggenda delle doppie canoe -

Ultime Notizie dalla rete : Addio leggenda

Se ne va un'eroina, unadella comunità trans, una pioniera. April Ashley , la prima modella transgender ad avere successo nell'universo fashion , protagonista controversa e scandalosa della Swinging London degli ...Come riportato da Game Rant , tutto il mondo ha voluto celebrare ladel football sui social media, dopo l'annuncio della sua tragica scomparsa, a partire dalla NFL stessa: Ma non poteva ...The NFL is saddened to share the passing of the legendary John Madden. He was 85. pic.twitter.com/MxLFYLfY8k Nato il 10 aprile del 1936, John è diventato rapidamente uno degli astri nascenti del footb ...La nota leggenda della NFL e testimonial degli omonimi videogiochi di EA Sports, John Madden, ci ha lasciato all'età di 85 anni.