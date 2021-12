Advertising

_DAGOSPIA_ : ADDIO ALLA PRIMA MODELLA TRANSGENDER - E' MORTA A 86 ANNI APRIL ASHLEY, CHE FECE SCANDALO... - Luce_news : Addio ad April Ashley, prima modella transgender: icona di grazia umiltà e tenacia - laregione : Addio ad April Ashley, modella e pioniera transgender - GIORGINODJ : RT @gayit: Addio ad April Ashley, pionieristica modella #Transgender britannica - LaStampa : Addio ad April Ashley, la prima modella transgender di successo della storia -

Ultime Notizie dalla rete : Addio April

La Stampa

Nonostante l'umiliazione,si fece corraggio e aprì un ristorante,and Desmond's , a Knightsbridge, ma alla fine l'attenzione che ricevette per il caso giudiziario divenne eccessiva e, a ...adAshley, la prima modella transgender ad avere successo nell'universo fashion, protagonista controversa e scandalosa della "Swinging London" degli anni '60, immortalata sulle copertine ...Da www.lastampa.it april ashley 3 Come ricorda il quotidiano The Guardian, annunciando la scomparsa, George Jamieson - questo il vero nome -, nato il 29 aprile 1935 a Liverpool, è stato uno dei primi ...Fu una delle prime persone a sottoporsi, nel 1960, a un intervento chirurgico di riassegnazione del genere in Gran Bretagna per diventare donna.