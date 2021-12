Acque Minerali d’Italia | tribunale Milano | ok definitivo al concordato

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 dicembre 2021), 29 dic. (Adnkronos) – Ildiha emesso il parere positivo all’omologa per ildi. Dopo il voto positivo, a larga maggioranza, raggiunto lo scorso 26 settembre da parte dell’adunanza dei creditori, che avevano dato il via libera all’operazione, arriva anche l’ultima decisione “definitiva” delal percorso iniziato nel luglio 2019. E’ quanto si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.