Accusato dell'omicidio di Niccolò Ciatti, viene scarcerato: il dolore del padre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Corte d'Assise di Roma ha disposto la scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, ceceno, uno dei due accusati dell'omicidio di Niccolò Ciatti. 11 agosto 2017. Niccolò Ciatti era in vacanza a Lloret de Mar, Spagna, con degli amici. Non si sarebbe mai potuto aspettare che quella, per lui, sarebbe stata l'ultima serata della sua vita. In L'articolo proviene da Leggilo.org.

Flovecc : @monopolitony @CottarelliCPI perché il russo di origine cecena aveva chiesto asilo politico in Francia proprio perc… - StampToscana : Ciatti, scarcerato a pochi giorni dal processo il ceceno accusato dell'omicidio - StampToscana… - enricopaoli1 : #RassoulBissoultanov il ceceno accusato dell'omicidio di #NiccolòCiatti , avvenuto nel 2017 a Lloret de Mar, recen… - RossoFiorentin1 : Il ceceno imputato dell’omicidio Ciatti scarcerato alla vigilia del processo. l'imputato accusato del pestaggio mor… - neXtquotidiano : Ucciso in Spagna durante una rissa in discoteca nel 2017. Il processo inizierà il 18 gennaio, ma l'imputato potrebb… -