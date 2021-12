Accordo raggiunto tra Genoa e Young Boys: sarà un nuovo giocatore rossoblù! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si tratta di Silvan Hefti, classe 1997, svizzero e difensore di professione, ma è in grado di giocare sia sulla fascia destra sia da centrale. Genoa, calciomercatoIl Genoa non ci ha pensato due volte e ha affondato il colpo per 5 milioni di euro, con l’intento di rinforzare la squadra di Shevchenko. Come riporta Gianluca Di Marzio, i numeri del giocatore sono ottimi: 10 presenze con la nazionale maggiore svizzera, 25 presenza in Europa tra Champions League ed Europa League e, da inizio stagione, 29 sono le presenze con il suo ex club. Silvan Hefti è già arrivato in Italia da qualche ora per effettuare le visite mediche. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si tratta di Silvan Hefti, classe 1997, svizzero e difensore di professione, ma è in grado di giocare sia sulla fascia destra sia da centrale., calciomercatoIlnon ci ha pensato due volte e ha affondato il colpo per 5 milioni di euro, con l’intento di rinforzare la squadra di Shevchenko. Come riporta Gianluca Di Marzio, i numeri delsono ottimi: 10 presenze con la nazionale maggiore svizzera, 25 presenza in Europa tra Champions League ed Europa League e, da inizio stagione, 29 sono le presenze con il suo ex club. Silvan Hefti è già arrivato in Italia da qualche ora per effettuare le visite mediche. Ludovica Mauro

