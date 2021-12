A un passo dai 100mila contagi, bollettino da incubo. È tsunami Omicron: "Ora gli ospedali rischiano il collasso", le cifre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Come ampiamente previsto, continuano ad aumentare in maniera vertiginosa i nuovi casi di Covid. È l'effetto della variante Omicron, che ormai sarà diventata predominante anche in Italia: la buona notizia è che incide poco a livello di malattia, anche grazie all'alto tasso di vaccinati, la cattiva però è che di questo passo presto ci saranno centinaia di migliaia di positivi ogni giorno. Le stime è che presto arriveremo almeno a 120mila contagi giornalieri, ma non è escluso che possano essere anche di più. Il bollettino di oggi, mercoledì 29 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 98.020 contagiati e 136 morti su oltre un milione di tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito al 9,5%. Un totale che era annunciato dal fatto che diverse Regioni abbiano anticipato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Come ampiamente previsto, continuano ad aumentare in maniera vertiginosa i nuovi casi di Covid. È l'effetto della variante, che ormai sarà diventata predominante anche in Italia: la buona notizia è che incide poco a livello di malattia, anche grazie all'alto tasso di vaccinati, la cattiva però è che di questopresto ci saranno centinaia di migliaia di positivi ogni giorno. Le stime è che presto arriveremo almeno a 120milagiornalieri, ma non è escluso che possano essere anche di più. Ildi oggi, mercoledì 29 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 98.020ati e 136 morti su oltre un milione di tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito al 9,5%. Un totale che era annunciato dal fatto che diverse Regioni abbiano anticipato il ...

