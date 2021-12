A Natale tutti insieme, il mio telefono spento e il ridicolo protocollo della Normale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ho spesso il telefono spento, ma è perché la batteria è scarica. Non lo spengo mai volontariamente, nonostante da ormai un decennio la pubblicistica specie femminile ci dica che dobbiamo riappropriarci della nostra vita e non lasciare che il telefono la occupi, e da un decennio io non capisco di cosa parlino: io nel telefono ho gli amici e le cose che mi piace leggere e i pettegolezzi che mi divertono e i giochini scemi e Google per tutte le cose che non mi ricordo. A me fa piacere tenere il telefono acceso, non so che problema abbiate voi. Dicono – i manuali di autoaiuto, la pubblicistica femminile, e quelli che usano espressioni come «burnout» giacché non hanno mai dovuto zappare la terra e la loro idea di attività usurante è fare le riunioni su Zoom – che il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ho spesso il, ma è perché la batteria è scarica. Non lo spengo mai volontariamente, nonostante da ormai un decennio la pubblicistica specie femminile ci dica che dobbiamo riappropriarcinostra vita e non lasciare che illa occupi, e da un decennio io non capisco di cosa parlino: io nelho gli amici e le cose che mi piace leggere e i pettegolezzi che mi divertono e i giochini scemi e Google per tutte le cose che non mi ricordo. A me fa piacere tenere ilacceso, non so che problema abbiate voi. Dicono – i manuali di autoaiuto, la pubblicistica femminile, e quelli che usano espressioni come «burnout» giacché non hanno mai dovuto zappare la terra e la loro idea di attività usurante è fare le riunioni su Zoom – che il ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale tutti Berlusconi e il Colle, telefonata a Draghi. Ma Salvini si muove con Renzi e Conte ... per qualche minuto, il giorno di Natale. Mario Draghi e Silvio Berlusconi si sono sentiti al ... Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito 3,...

Honduras. I vescovi non abbracciano Xiomara ma nemmeno si distanziano "Questo Natale deve essere per tutti un segno di speranza di qualcosa di nuovo, per l'anno che sta per cominciare. Diamo a Dio uno spazio nella nostra vita e nella vita familiare, che non si ripeta ...

Epic Games Store, giochi gratis di Natale: tutti i titoli annunciati La Gazzetta dello Sport I ladri prendono di mira il mercatino di Natale il vigilante sguinzaglia il rottweiler e li mette in fuga IN CENTROI ladri sembrano aver preso di mira il mercatino di Natale di Latina. Un nuovo tentativo di furto si è verificato l'altra sera in Piazza del Popolo, in pieno centro storico, dove ci sono le..

Assisi, maltratta la madre: arrestato LA VICENDA ASSISI A Natale siamo tutti più buoni? Di sicuro non lo è stato un uomo dell'Assisano che anche la notte della vigilia ha continuato a maltrattare la madre convivente. I ...

