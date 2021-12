A Bergamo e in provincia vaccinato con la terza dose il 98% degli ospiti delle Rsa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Vaccinata con la terza dose di vaccino anti Covid la quasi totalità degli ospiti presenti nelle RSA della provincia di Bergamo: sfiora infatti il 98% la percentuale di quanti hanno ricevuto anche la dose booster”. A dare la buona notizia è il dottor Giuseppe Matozzo, direttore sociosanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo. “Per contro in questo particolare periodo di recrudescenza della pandemia si stanno adottando strategie restrittive in merito alle uscite degli ospiti e alle visite parenti. Le cautele messe in atto possono creare perplessità e delusione da parte dei famigliari degli ospiti, ma ad oggi nelle RSA si rileva una ridottissima presenza di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Vaccinata con ladi vaccino anti Covid la quasi totalitàpresenti nelle RSA delladi: sfiora infatti il 98% la percentuale di quanti hanno ricevuto anche labooster”. A dare la buona notizia è il dottor Giuseppe Matozzo, direttore sociosanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute di. “Per contro in questo particolare periodo di recrudescenza della pandemia si stanno adottando strategie restrittive in merito alle uscitee alle visite parenti. Le cautele messe in atto possono creare perplessità e delusione da parte dei famigliari, ma ad oggi nelle RSA si rileva una ridottissima presenza di ...

