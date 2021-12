8 SEGRETI PER OTTENERE IL MASSIMO DALLA BATTERIA DEL TUO TELEFONO (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quanto dovresti caricare il tuo TELEFONO? Quando è il momento giusto per fare la ricarica ? Dovrebbe scendere a zero ogni volta prima di eseguirla ? Va ricaricato sempre fino al 100%? Come si ottiene la massima durata della BATTERIA di uno smartphone? La ricarica veloce danneggia la BATTERIA ? Le risposte sono svelate in questo articolo. 1) Ricaricare il TELEFONO durante la notte riduce la vita della BATTERIA : VERO Se lasci lo smartphone collegato durante la notte stai intaccando la durata della vita del tuo TELEFONO. Di norma, è meglio evitare, nonostante la comodità di svegliarsi al mattino con la BATTERIA carica. Ogni carica completa conta come un “ciclo” e il tuo TELEFONO è costruito per durare solo per un numero prestabilito. Se carichi ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quanto dovresti caricare il tuo? Quando è il momento giusto per fare la ricarica ? Dovrebbe scendere a zero ogni volta prima di eseguirla ? Va ricaricato sempre fino al 100%? Come si ottiene la massima durata delladi uno smartphone? La ricarica veloce danneggia la? Le risposte sono svelate in questo articolo. 1) Ricaricare ildurante la notte riduce la vita della: VERO Se lasci lo smartphone collegato durante la notte stai intaccando la durata della vita del tuo. Di norma, è meglio evitare, nonostante la comodità di svegliarsi al mattino con lacarica. Ogni carica completa conta come un “ciclo” e il tuoè costruito per durare solo per un numero prestabilito. Se carichi ...

Advertising

OfferteToste : ??#Buondì Risparmiatosti, il tema di questo #Mercoledì sono gli #ErroriDiPrezzo... ?Siete mai riusciti a portarne u… - LauraCarrese : RT @Leonida_01: @dottorbarbieri Ma chi è il mòna dei servizi segreti che per inscenare la puttanata ha scelto PATUANELLI come bersaglio?! E… - Leonida_01 : @dottorbarbieri Ma chi è il mòna dei servizi segreti che per inscenare la puttanata ha scelto PATUANELLI come bersaglio?! Eddai su. - lucyLP81866 : @gunsnroses Roby scrive per Lucy Dietro le quinte a luci spente, fai nascere la magia che quando inizia lo spettaco… - NotteVenere : Come conoscere ragazze e donne single? 7 consigli [segreti] per rimorchiare Dove rimorchiare è uno di quei mantra… -