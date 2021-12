29 Dicembre 1971 | il “Profeta del gol” vince il suo primo Pallone d’Oro

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Massimo Prati) Il 30del, “La Gazzetta dello Sport “, forse con una lieve inclinazione italocentrica, titolava a grandi caratteri: “Giornalisti di 26 Nazioni per l’elezione dell’europeo ’71. Austria Grecia e Germania Occ. hanno votato per MAZZOLA”. Poi, nella quarta riga del titolo, più in basso e a caratteri più piccoli, si precisava che c’era stato un “Unanime plebiscito per Cruijff. Solo la Finlandia l’ha trascurato” e sotto la foto del fuoriclasse olandese si vedeva una didascalia che recitava: “Cruijff.”. L’articolo inizia riassumendo il sistema di votazione: 26 paesi giornalisti partecipanti, in rappresentanza del proprio paese europeo. Giornalisti che possono esprimere cinque preferenze. Algiocatore ...