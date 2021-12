Zuppa Porro 28 dicembre 2021

(Di martedì 28 dicembre 2021)di. Possiamo dire, pur non essendo complottisti antidraghiani a prescindere, che ‘sto governo stà facendo un casino che la metà basta. Possiamo dire che se i giornalisti invece di alazarsi ad applaudirlo appena entra in stanza, facessero un po’ il loro lavoro lo scriverebbero? Possiamo dire che Figliuolo quando paragona le file ai tamponi, imposti ai vaccinati da loro, con quelle del black friday sembra un Arcuri qualasiasi, quello dei liberali con il cocktail in mano. Oggi a parte la Verità, leggoun pezzo critico sulla prima della Stampa. per il resto c’è il solito tutto e contrario di tutto Sul suicidio di Burzi gli assatanati tipo Travaglio che fanno orrore, e Zurlo o Maiolo che scrivono cose sensate. Emergenza economia,dice bene Zacche sul Giornale, rischiamo una nuova Lehman. Boom migranti, il Foglio non ha colto differenza tra ...

Sulla Zuppa di Luigi Bisignani scrive: "L'attuale Parlamento, poi, è come la Libia con i vari capataz che non controllano più le loro milizie". Ecco una descrizione convincente della realtà ...I protocolli che fermano il Paese, i virologi che dicono tutto e il contrario di tutto e l'invasione di clandestini a Natale. Questo e altro nella Zuppa di Porro del 27 dicembre 2021 ...