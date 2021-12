Zona gialla e arancione | Lazio | Sicilia | Liguria Veneto Ecco chi rischia

(Di martedì 28 dicembre 2021), quali sono le regioni a rischio cambio colore?, Lombardia,: dalla prossima settimana potrebbero cambiare fascia. Ora come ora sono in tutto 7 i territori in: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche,. Il resto d’Italia è ancora bianca. Ma l’impennata dei contagi, legata al diffondersi della variante Omicron, sta per cambiare la mappa dei colori. Il passaggio dallabianca allascatta al raggiungimento di tre parametri: incidenza settimanale dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti uguale o superiore a 50 casi, il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e quello ...

AgneseFiducia : @mgtcsj @WHO invece è saltato il tracciamento e si perde tempo con zona rossa, arancione, gialla e anche dalla tv s… - simonamancini24 : RT @Adnkronos: 'Sicilia tra qualche giorno sarà #zonagialla”: l’annuncio di Musumeci. #Covid. - GrossiCesare1 : RT @andreasso1951: Buongiorno fratelli e sorelle italiane ovunque voi siate nel mondo uniti dal tricolore, un abbraccio dalla zona GIALLA h… - Adnkronos : 'Sicilia tra qualche giorno sarà #zonagialla”: l’annuncio di Musumeci. #Covid. - marco_disca : RT @GabrieleGuzzi: Oggi l'assessore del Lazio dice che, anche se non superati i criteri della zona gialla, 'decideremo da noi di passare in… -

'Non siamo ancorain Sicilia, e questo è merito della comunità, temiamo di esserlo tra qualche giorno'. Così il Governatore siciliano Nello Musumeci. 'Ogni nostra attenzione è destinata non solo alla tutela ....push({}); 'Non siamo ancorain Sicilia , e questo è merito della comunità, temiamo di esserlo tra qualche giorno '. Così, a Omnibus su La 7 il Governatore siciliano Nello Musumeci. 'Ogni nostra attenzione è destinata ...«Zone d’ombra sulla gestione dell’attività contrattuale della Regione Puglia»: è questa la frase chiave riportata in una informativa della guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta che ha portato ...Viterbo e tutto il Lazio rischiano di entrare in zona gialla dopo Capodanno. Si prospetta come data quella del 3 gennaio 2022. Del resto, l’andamento pandemico evidenzia come nel Lazio alla data del 2 ...