Zona gialla, altre 4 Regioni a rischio: c'è anche il Lazio. Dal 3 gennaio mezza Italia con più restrizioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lazio e Piemonte rischiano di entrare in Zona gialla da lunedì 3 gennaio. Lombardia e Sicilia sono in bilico. La decisione sarà presa venerdì sulla base della percentuale... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 dicembre 2021)e Piemonte rischiano di entrare inda lunedì 3. Lombardia e Sicilia sono in bilico. La decisione sarà presa venerdì sulla base della percentuale...

Advertising

Corriere : Fontana: «È possibile che la Lombardia passi in zona gialla» - franz_pazz : RT @Corriere: Fontana: «È possibile che la Lombardia passi in zona gialla» - igorducati : RT @Corriere: Fontana: «È possibile che la Lombardia passi in zona gialla» - cuoreitaliano7 : RT @dottorbarbieri: ???? LOMBARDIA VERSO LA #ZONAGIALLA #Fontana (Pres. Reg. Lombardia): 'La possibilità concreta di passare in zona gialla… - ClaudioDS6 : RT @serieAnews_com: #SerieA, si va verso l'obbligo vaccinale come soluzione contro il #COVID19 -