Zamparini, l’ex patron del Palermo adesso è in terapia sub-intensiva: le ultime (Di martedì 28 dicembre 2021) Maurizio Zamparini sta meglio, ma resta in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto ad un intervento d'urgenza per l'aggravarsi di una peritonite Leggi su mediagol (Di martedì 28 dicembre 2021) Mauriziosta meglio, ma resta in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto ad un intervento d'urgenza per l'aggravarsi di una peritonite

Advertising

GDS_it : Sta meglio Maurizio Zamparini, l'ex patron del #calciopalermo, ma le sue condizioni restano serie e i medici non ha… - ILOVEPACALCIO : Ansia Zamparini, operato d'urgenza. Intervento all’addome per l’ex proprietario del Palermo: è fuori pericolo - Ilo… - VELOSPORT1960 : L'ex patron del Palermo, 80 anni, ha accusato una complicazione improvvisa - RassegnaZampa : #MaurizioZamparini, l’ex patron del Palermo ricoverato in terapia intensiva a Udine: è grave -