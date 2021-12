Zaia | I tamponi potrebbero finire | c' è un segnale dai mercati

(Di martedì 28 dicembre 2021) “C’è un dubbio che finiscano i reagenti e anche iperché qualchesta arrivando dai”. Lo dice il Presidente del Veneto Lucaparlando della situazione nella regione, anche alla luce delle proposte avanzate dalla regione sulla strategia dei. “Abbiamo oltre 7 mila contagiati, sono tantissimi positivi, mai così nella storia di questi 22 mesi”, ha detto il Presidente commentando i dati dei contagi. “Però abbiamo una ospedalizzazione che è a un terzo del periodo peggiore:178 persone in terapia intensiva, delle quali almeno l?80% non vaccinate, mentre nelle corsie abbiamo circa 1.200 pazienti, e uno su due non è vaccinato”. “Ne ho già parlato ieri sera con il ministro Speranza - annuncia - affinché si modifichi il sistema in base alle caratteristiche dello scenario: noi ...

Veneto in zona arancione: il governatore Luca Zaia ha fissato una nuova dead -line, il 10 gennaio, per vedere se il Veneto avrà raggiunto il plateaux del ...Dopo Natale, in vista di Capodanno, non si ferma la corsa ai tamponi in 14mila farmacie italiane. Fino a 31marzo, prezzo calmierato per l'antigenico. Da evitare il fai da te. Sui territori, pronti nuo ...