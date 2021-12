WWE | Stop ai tamponi obbligatori per i wrestler

(Di martedì 28 dicembre 2021) La WWE, fin dai primi mesi di pandemia, ha dovuto fronteggiare il problema del contenimento dei contagi. Non avendo avuto pause, nemmeno per una settimana, la compagnia di Vince McMahon è stata tra le prime nel mondo dello sport a farsi carico di misure di prevenzione comee la creazione di una sorta di bolla per lo staff di produzione e i. Sembra però che questo tipo di misure stiano per subire una brusca frenata. Bastain WWE? Secondo quanto riportato da Fightful e confermato da Ringside News, la WWE avrebbe comunicato aidi NXT ed a quelli del main roster (Raw e SmackDown) che da ora in avanti non saranno più necessarisettimanali per partecipare agli show. Addirittura per chi si allena al ...

Advertising

TSOWrestling : Un ex writer della #WWE pensa che Johnny Mundo dovrebbe prendersi una breve pausa #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Lo stop di Kenny Omega potrebbe essere piuttosto lungo - - TSOWrestling : Il Covid spaventa nuovamente il mondo del Pro Wrestling! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Ecco perché Mustafa Ali è assente dagli show della #WWE! #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Stop

The Shield Of Wrestling

... aveva postato l'ex stella della. "E ci sono quelli che non fanno nulla per cambiare le cose. ... tanto che lo scontro verbale fra i due aveva anche causato un momentaneonelle riprese. Il ......TG2 GIORNQ/13.30 TG2 WEEK - END 14.00 LE INDAGINI DI RUBY HERRING 15.25 DARROW8 DARROW 16.50... Programmi Tv su DMAX 6.00 AFFARI IN VALIGIA 8.15 MICROCOSMI CON BARBASCURA X Documenti 10.30RAW ...Jeff Jarrett did an interview with Bally Sports about a wide range of topics including NBA – WWE comparisons. Here are the highlights: The ‘LeBron James of WWE’. “Okay. So that’s dominant and ...The COVID-19 pandemic has continued to surround the sporting world with uncertainty. That includes WWE. The company has been dealing with a recent ...