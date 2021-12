WWE: Omos è stato rimandato a casa prima della messa in onda di Raw (Di martedì 28 dicembre 2021) Omos ha da poco concluso il suo rapporto collaborativo con AJ Styles e in maniera brusca. Un match tra i due sembrava quindi il passo più logico dopo il loro split, ed effettivamente era stato pubblicizzato per il Raw di questa settimana. La cosa pare poi essere cambiata, poiché a un certo punto si era iniziato invece a pubblicizzare un match tra AJ Styles e Commander Azeez. Anche questi piani a loro volta sono cambiati e infatti, dopo uno spot commerciale della puntata di ieri notte, il match è stato cambiato in AJ Styles vs Apollo Crews, con Azeez a bordoring. Di Omos, però, zero tracce. Che fine ha fatto Omos? PW Insider ha riportato che Omos non era nel backstage ieri notte durante la messa in onda di Raw. La fonte ha ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 dicembre 2021)ha da poco concluso il suo rapporto collaborativo con AJ Styles e in maniera brusca. Un match tra i due sembrava quindi il passo più logico dopo il loro split, ed effettivamente erapubblicizzato per il Raw di questa settimana. La cosa pare poi essere cambiata, poiché a un certo punto si era iniziato invece a pubblicizzare un match tra AJ Styles e Commander Azeez. Anche questi piani a loro volta sono cambiati e infatti, dopo uno spot commercialepuntata di ieri notte, il match ècambiato in AJ Styles vs Apollo Crews, con Azeez a bordoring. Di, però, zero tracce. Che fine ha fatto? PW Insider ha riportato chenon era nel backstage ieri notte durante laindi Raw. La fonte ha ...

