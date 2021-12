WWE | A vincere l’RK-Bro-Nament sono gli Street Profits dopo una dura battaglia

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ad meno di una settimana da Day 1 si è finalmente disputata la finale del torneo ideato da Riddle per trovare nuovi sfidanti ai titoli di coppia.il rinvio di un paio di settimane a causa di alcuni problemi fisici, di Montez Ford in particolare,e Mysterios sitrovati sul ring, mentre i campioni di coppia sitenuti in forma sfidando singolarmente gli Alpha Academy. Tanta intensità È stato un match intenso, a tratti molto confusionario, tra due coppie che fanno della rapidità uno dei punti di forza. Protagonista, come spesso accade, da una parte è stato Montez Ford con i suoi voli e il suo atletismo, senza dimenticare però la potenza di Angelo Dawkins che ha risolto la situazione un paio di volte. I Mysterios, mostrando ancora una volta l’ottima chimica ...

Rimossa definitivamente la dicitura TakeOver, il terzo brand dellaè andato in scena con l'... Ail match, grazie a un roll up, è stato l'ex Million Dollar Champion Cameron Grimes . Il ......visto scontrarsi l'attualeChampion Big E e lo sfidante Bobby Lashley in uno Street Fight Match . Diversi gli oggetti contundenti tirati in ballo, tra cui sedie, kendo stick e tavoli. Aè ...Edge inizierà il suo 2022 affrontando l’ex WWE Champion The Miz nel pay-per-view ‘Day 1’, che andrà in scena il 1° gennaio. I due hanno iniziato la loro faida lo scorso novembre, quando il canadese ha ...Kevin Owens non si pone limiti, e svela che i suoi obbiettivi in WWE sono il WWE Championship e il Tag Team Championship ...