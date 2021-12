West Ham, pronta maxi-offerta per Schick: ci guadagnerebbe anche la Roma (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo il Daily Mirror, il West Ham avrebbe offerto 48 milioni di euro al Bayer Leverkusen per Patrik Schick. Il club londinese, infatti, è alla ricerca di un attaccante per la prossima sessione di mercato invernale. Alla finestra c’è anche la Roma, che potrebbe ricavare circa due milioni da quest’operazione. I giallorossi al momento della cessione avevano inserito il 10% sulla futura rivendita. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo il Daily Mirror, ilHam avrebbe offerto 48 milioni di euro al Bayer Leverkusen per Patrik. Il club londinese, infatti, è alla ricerca di un attaccante per la prossima sessione di mercato invernale. Alla finestra c’èla, che potrebbe ricavare circa due milioni da quest’operazione. I giallorossi al momento della cessione avevano inserito il 10% sulla futura rivendita. SportFace.

