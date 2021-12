Volley, Monza-Chieri in tv: data, orario e diretta streaming quarti Coppa Italia Femminile 2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutto pronto per Vero Volley Monza-Reale Mutua Fenera Chieri, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia A1 Femminile 2022 di Volley. Dopo i recenti rinvii causa Covid in campionato, le otto migliori squadre di questa prima parte di stagione tornano in campo per contendersi il primo trofeo del nuovo anno. Le brianzole di coach Gaspari, terze in classifica, ospitano la formazione piemontese, sesta ma in grande crescita e capace di mettere in difficoltà anche le big. Si tratta di una gara da dentro o fuori, chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 18.30 di giovedì 30 dicembre all’Arena di Monza. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutto pronto per Vero-Reale Mutua Fenera, partita valevole per idi finale dellaA1di. Dopo i recenti rinvii causa Covid in campionato, le otto migliori squadre di questa prima parte di stagione tornano in campo per contendersi il primo trofeo del nuovo anno. Le brianzole di coach Gaspari, terze in classifica, ospitano la formazione piemontese, sesta ma in grande crescita e capace di mettere in difficoltà anche le big. Si tratta di una gara da dentro o fuori, chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 18.30 di giovedì 30 dicembre all’Arena di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e ...

Advertising

VeroVolleyMonza : ???? COPPA ITALIA Le ragazze si preparano a scendere in campo per i quarti di finale di Coppa Italia ?? Giovedì alle… - fabridal : #legavolley Martedì di doppia per la Vero Volley Monza maschile - RaiSport : #Pallavolo #Superlega: Modena-Monza rinviata per #Covid Solo tre le gare disputate nella prima giornata di ritorno… - news_modena : Modena Volley, il match con Monza salta a pochi minuti dall'inizio: più di tre giocatori gialloblu positivi al Covid - andreastoolbox : Casi di Covid nel Modena Volley, rinviata la partita contro Monza - Cronaca - -