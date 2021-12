Volley femminile | Covid-19 | rinviate una partita di Superlega ed una di Coppa Italia

Leggi su sportface

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ci sono ancora delle partite di pallavoloa causa del-19. La Legaha annunciato il rinvio della sfida tra Gas Bluenergy Piacenza e Vibo Valentia a causa delle cinque positività rilevate nella squadra calabrese. L’incontro era previsto per la giornata di giovedì. In questo giorno si sarebbe dovuta svolgere anche la sfida tra la Savino Del Bene Scandicci e la Unet E-Work Busto Arsizio, valida per i quarti di finale della. Anche in questo caso laè stata rinviata, nello specifico a lunedi’ 3 gennaio. Motivo dello slittamento è la positivita’ di alcune atlete della Savino Del Bene. Scandicci fa anche sapere che “le restanti atlete, si spiega ancora, rimangono al momento sotto osservazione”. SportFace.