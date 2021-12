Volley femminile | Coppa Italia | Scandicci-Busto Arsizio rinviata per Covid-19 Final Four a rischio?

Leggi su oasport

(Di martedì 28 dicembre 2021), quarto die della2021-2022 di, è stataa data da destinarsi. La partita era originariamente in programma per giovedì 30 dicembre (ore 19.00), ma l’incontro è saltato a causa delle troppe positività all’interno della formazione toscana, che ha comunicato l’impossibilità di disputare la contesa casalinga. Si tratta di un inghippo decisamente importante, perché laè in programma a Roma il 5-6 gennaio: appare oggettivamente molto complicato cercare di recuperare questo confronto in tempo utile per gli atti conclusivi, tenendo in considerazione l’attuale situazione sanitaria. Per il momento restano schedulati gli altri tre ...