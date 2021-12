Volkswagen e-up! - In promozione gli esemplari in stock

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tornata alla ribalta al Salone di Francoforte del 2019, lae-up! è l'ultima delle tre cuginette del gruppo di Wolfsburg (Seat Mii electric e Skoda Citigo iV) a uscire di scena, per lasciare spazio alla nuova famiglia ID. Con una capacità nominale della batteria di 36,8 kWh, ha un'autonomia media di 205 km (rilevati dal nostro Centro prove), che salgono a 285 in città, e consumi medi nell'ordine dei 12,7 kWh/100 km. Con il caricatore in dotazione, da una colonnina fast occorrono una cinquantina di minuti per passare dal 20 all'80% della carica. Nella media le prestazioni dell'unità elettrica da 61 kW (83 CV): 130 all'ora di velocità massima e uno "0-100" da 11,9 secondi. Sulle ultime versioni era entrato a far parte della dotazione di serie l'e-sound: attivo fino a 50 km/h, avvisa i pedoni al sopraggiungere della vettura. Su strada. Agilissima nel traffico e ...

Advertising

ilmessaggeroit : #Volkswagen #Amarok, teaser anticipa arrivo del #pick-up. Sarà svelato nel 2022 e prodotto in Sudafrica -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen up

Quattroruote

Rimasto ferito il concudente dellaè stato trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118. Al fine di rimuovere il veicolo ed i detriti liquidi ed oleosi presenti sulla carreggiata è ......contiene tutto il meglio della tecnologia disponibile per la gamma 100% elettrica ID di: ... l'Infotainment Plus lo schermo touch infotainment da 12 pollici e l'head -display con realtà ...La variante elettrica della piccola tedesca esce definitivamente dai listini. Gli esemplari in pronta consegna sono in offerta con due anni di estensione della garanzia ...Annuncio vendita Volkswagen up! 5p. eco move up! BlueMotion Technology nuova a Balvano, Potenza nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...