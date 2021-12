Voleva uccidere la regina Elisabetta il giorno di Natale: chi è Jaswant Singh Chail (e il suo agghiacciante video) (Di martedì 28 dicembre 2021) Scotland Yard è riuscita a risalire all’identità dell’uomo mascherato che aveva in mente di uccidere la regina Elisabetta II nel giorno di Natale. Si tratta di Jaswant Singh Chail, un giovane di 19 anni, che ha registrato e pubblicato un filmato su Snapchat una ventina di minuti prima di essere arrestato dagli agenti di polizia. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo quando il giovane si trovava ormai all’interno del parco di Windsor, a soli 500 metri dalle stanze private della sovrana. LEGGI ANCHE => Pianificava un attentato alla regina: i drammatici dettagli e il precedente Come riporta anche il Daily Star Online, sembra che il giovane abbia scalato una recinzione chiodata usando una scala di corda, prima ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 dicembre 2021) Scotland Yard è riuscita a risalire all’identità dell’uomo mascherato che aveva in mente dilaII neldi. Si tratta di, un giovane di 19 anni, che ha registrato e pubblicato un filmato su Snapchat una ventina di minuti prima di essere arrestato dagli agenti di polizia. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo quando il giovane si trovava ormai all’interno del parco di Windsor, a soli 500 metri dalle stanze private della sovrana. LEGGI ANCHE => Pianificava un attentato alla: i drammatici dettagli e il precedente Come riporta anche il Daily Star Online, sembra che il giovane abbia scalato una recinzione chiodata usando una scala di corda, prima ...

