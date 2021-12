Vola la Lotteria Italia | record di biglietti venduti a Roma

(Di martedì 28 dicembre 2021)– E’ partito il conto alla rovescia in vista dell’estrazione del 6 gennaio della. In questa edizione – come rende noto l’agenzia Agimeg – le vendite deicontinuano a correre con 6.259.395 tagliandi, contro i 4.546.717 dello stesso periodo dello scorso anno, con una crescita del +37,7%. Si tratta di un dato praticamente definitivo, visto che i punti vendita stanno esaurendo le scorte. Numeri davvero importanti per laNazionale più antica del nostro Paese, fortemente sostenuta dall’ADM, grazie all’azione del direttore generale dell’Agenzia, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi. La vendita nella rete autorizzata di tabaccherie e ricevitorie fa segnare un +27,5% (da 3,3 a 4,3 milioni). Nel dettaglio, ...

