Vietato essere ricchi, Daniela Santanchè ricoperta di insulti per il centrotavola: la miseria dei rosiconi | Video (Di martedì 28 dicembre 2021) essere ricchi? Una colpa, un peccato che vale insulti, minacce e sfottò. Almeno per il popolo degli haters, i nullafacenti del web, sempre pronti ad attaccare, insultare, invidiare, rosicare. E quel che è appena accaduto a Daniela Santanchè lo dimostra in modo piuttosto lampante. Già, perché la pitonessa di Fratelli d'Italia ha pubblicato sui social un Video in cui mostrava la sontuosa tavola che aveva imbandito a casa sua per le vacanze natalizie. E... apriti cielo. In particolare, a catalizzare l'odio, il centrotavola che sembra una sorta di villaggio di Babbo Natale. E a provocare i rosiconi ci pensa direttamente lei: "Vi piace il centrotavola? Qualcuno dirà che è un po' troppo. Chissenefrega! Lo faccio da sempre", afferma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)? Una colpa, un peccato che vale, minacce e sfottò. Almeno per il popolo degli haters, i nullafacenti del web, sempre pronti ad attaccare, insultare, invidiare, rosicare. E quel che è appena accaduto alo dimostra in modo piuttosto lampante. Già, perché la pitonessa di Fratelli d'Italia ha pubblicato sui social unin cui mostrava la sontuosa tavola che aveva imbandito a casa sua per le vacanze natalizie. E... apriti cielo. In particolare, a catalizzare l'odio, ilche sembra una sorta di villaggio di Babbo Natale. E a provocare ici pensa direttamente lei: "Vi piace il? Qualcuno dirà che è un po' troppo. Chissenefrega! Lo faccio da sempre", afferma ...

Advertising

PandoAnto : @DavideGiac Dovrebbe essere VIETATO DALLA LEGGE!!! Non posso dare il mio mandato e la mia fiducia a chi,appena assa… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Afghanistan. I taleban vietano alle donne di viaggiare da sole. E nei taxi solo velate Oltre i 72 chilometri dovranno… - GreenItalia1 : RT @Facciamo_ECO: Cambiano i Governi ma l’intento è sempre lo stesso: la #sugartax e la #plastictax devono essere rinviate! E non importa… - RossellaMuroni : RT @Facciamo_ECO: Cambiano i Governi ma l’intento è sempre lo stesso: la #sugartax e la #plastictax devono essere rinviate! E non importa… - tinas48 : RT @francofontana43: Afghanistan. I taleban vietano alle donne di viaggiare da sole. E nei taxi solo velate Oltre i 72 chilometri dovranno… -