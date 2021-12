VIDEO Sci alpino | Federica Brignone 4a nel gigante Lienz | rimonta poderosa nella seconda manche

(Di martedì 28 dicembre 2021)ha concluso al quarto posto ildi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. La valdostana si è resa protagonista di un’eccellente prova sulle nevi austriache, penndo una strepitosae recuperando addirittura otto posizioni: dalla 12ma piazza di metà gara ha risalito la china ed è giunta fino ai piedi del podio. L’azzurra ha chiuso a 64 centesimi dalla vincitrice, ovvero la francese Tessa Worley che ha prevalso con 30 centesimi di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova e 38 centesimi sulla svedese Sara Hector. Sci, ladisi ferma ai piedi del podio. Tessa Worley vince il ...

Il più forte ce l'abbiamo noi: la Stelvio di Bormio è di Dominik Paris, per la sesta volta in discesa, davanti a Mario Odermatt e Niels Hintermann. Un record, quello delle sei vittorie, che porta ...Di seguito ildella vittoria di Dominik Paris nella discesa libera di Bormio.Federica Brignone ha concluso al quarto posto il gigante di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La valdostana si è resa protagonista di un'eccellente prova sulle nevi a ...Diretta Gigante Lienz: ha vinto Tessa Worley, precedendo Petra Vlhova e Sara Hector. Le italiane pagano una prima manche al di sotto delle aspettative.