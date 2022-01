VIDEO – La ‘fabbrica’ dei green pass falsi: preso dai Carabinieri (Di martedì 28 dicembre 2021) La ‘fabbrica’ di green pass falsi. Clamorosa (ma non inattesa) scoperta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. A Gragnano, i militari arrestano un giovane. “In casa aveva certificazioni verdi, banconote e carte di identità false”. Nella nota dell’Arma, si legge: “I Carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato in flagranza di reato un giovane per spendita, fabbricazione e introduzione nello Stato di banconote e documenti contraffatti. Nella sua abitazione hanno rinvenuto 39 carte di identità false, 44 banconote da 20 euro contraffatte. Inoltre 4500 euro in contante di vario taglio la cui origine non è stata chiarita. E ancora 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, 1 computer e una stampante. Quest’ultima utilizzata per riprodurre le banconote. Tra i ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 28 dicembre 2021) Ladi. Clamorosa (ma non inattesa) scoperta deidel Comando Provinciale di Napoli. A Gragnano, i militari arrestano un giovane. “In casa aveva certificazioni verdi, banconote e carte di identità false”. Nella nota dell’Arma, si legge: “Idella stazione di Gragnano hanno arrestato in flagranza di reato un giovane per spendita, fabbricazione e introduzione nello Stato di banconote e documenti contraffatti. Nella sua abitazione hanno rinvenuto 39 carte di identità false, 44 banconote da 20 euro contraffatte. Inoltre 4500 euro in contante di vario taglio la cui origine non è stata chiarita. E ancora 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, 1 computer e una stampante. Quest’ultima utilizzata per riprodurre le banconote. Tra i ...

