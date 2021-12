VIDEO Jorginho, nessuno come lui in Premier League: 10 rigori su 10 trasformati (Di martedì 28 dicembre 2021) Il centrocampista della Nazionale Jorginho ha stabilito col Chelsea un nuovo record: nessuno aveva trasformato prima di lui 10 rigori (su altrettanti tentativi) in un anno solare in Premier League Leggi su mediagol (Di martedì 28 dicembre 2021) Il centrocampista della Nazionaleha stabilito col Chelsea un nuovo record:aveva trasformato prima di lui 10(su altrettanti tentativi) in un anno solare in

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Jorginho Nessuno come Jorginho: i 10 rigori segnati in Premier nel 2021 Il centrocampista della Nazionale Jorginho ha stabilito col Chelsea un nuovo record: nessuno aveva trasformato prima di lui 10 rigori (su altrettanti tentativi) in un anno solare in Premier League. Paradossalmente con l'Italia ne ha ...

Dall'autogol di James al guizzo di Lukaku: guarda la rimonta del Chelsea Lukaku entra dopo l'intervallo e la ribalta: suo il vantaggio al 56', suo il penalty procurato nel finale e trasformato nuovamente da Jorginho. Guarda gli highlights

Jorginho croce e delizia dal dischetto: infallibile e da record col Chelsea, da incubo in nazionale Il rigore di Wembley sembrava una goccia d'acqua nel deserto, un errore cancellato dalle parate di Donnarumma e dal trionfo finale sull'Inghilterra. Poi è arrivato quello di Basilea il 5 settembre sco ...

