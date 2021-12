Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 19:45 (Di martedì 28 dicembre 2021) Viabilità DEL 28 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 CILUFFO MARCO BEN RITROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio RIPRISTINATA LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO TRAFFICO SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE PERMANGONO DISAGI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA ALTEZZA LOCALITA QUARTICCIOLO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTRE CODE QUI PER LAVORI SONO SEGNALATE SULLA SALARIA QUI ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO PERMANGONO DISAGI AL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DI UN GUASTO TRAFFICO ANCORA RALLENTATO SUL NODO DI Roma ANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. DA ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021)DEL 28 DICEMBREORE 19.05 CILUFFO MARCO BEN RITROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLARIPRISTINATA LA CIRCONE SUL RACCORDO TRAFFICO SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE PERMANGONO DISAGI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA ALTEZZA LOCALITA QUARTICCIOLO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTRE CODE QUI PER LAVORI SONO SEGNALATE SULLA SALARIA QUI ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO PERMANGONO DISAGI AL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DI UN GUASTO TRAFFICO ANCORA RALLENTATO SUL NODO DIANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. DA ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da ...

