Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 18 | 45

(Di martedì 28 dicembre 2021)DEL 28 DICEMBREORE 18.35 CILUFFO MARCO BEN RITROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAINIZIAMO SUL RACCORDO CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA SULLO STESSO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE SEMPRE UN INCIDENTE è SEGNALATO SULLA FLAMINIA CHE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA LOCALITA QUARTICCIOLO APER LAVORI CI SONO CODE SULLA SALARIA QUI ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO SCENDIAMO A SUD DELLA CAPITALE PERCORRENDO LA COLOMBO SI STA INCOLONNATI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E INCROCIO CON VIA MALAFEDE VERSO OSTIA SEMPRE INCOLONNAMENTI SULLA VIA NETTUNENSE TRA VIA VALLELATA E LA PONTINA IN DIREZIONE DI ...