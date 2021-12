Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 15:30 (Di martedì 28 dicembre 2021) Viabilità DEL 28 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 CILUFFO MARCO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN AUTOARTICOLATO INTRAVERSATO CHIUSA LA CIRCOLazioNE ALL’ ALTEZZA DI CASTEL RomaNO PER CHI è DIRETTO VERSO LATINA SUL POSTO ATTIVE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE E CIRCOLazioNE DEVIATA SU VIA DI PRATICA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA PER SEGNALARE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE PER LAVORI CI SONO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO CIRCOLazioNE REGOLARE NELLE DUE CARREGGIATE AD ECCEZIONE DI BREVI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO TUSCOLANA DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021)DEL 28 DICEMBREORE 15.20 CILUFFO MARCO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAUN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN AUTOARTICOLATO INTRAVERSATO CHIUSA LA CIRCONE ALL’ ALTEZZA DI CASTELNO PER CHI è DIRETTO VERSO LATINA SUL POSTO ATTIVE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE E CIRCONE DEVIATA SU VIA DI PRATICA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA PER SEGNALARE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE PER LAVORI CI SONO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO CIRCONE REGOLARE NELLE DUE CARREGGIATE AD ECCEZIONE DI BREVI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO TUSCOLANA DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-12-2021 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via della Camilluccia, tratto urbano A24, via della Magliana, viale dei Colli Portuensi - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato sulla Tangenziale (uscita largo Passamonti-stz Tiburtina) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato in via del Tecnopolo - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-12-2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 28 - 12 - 2021 ore 11:30 ...proseguono i lavori su via Cesare Lombroso modifiche alla viabilità anche sulle strade adiacenti prestare attenzione alla segnaletica per dettagli su queste altre pizze potete consultare il sito Roma ...

Traffico Roma del 28 - 12 - 2021 ore 14:30 ...di Pomezia deviazioni su via di Pratica proseguono all'Eur i lavori con modifica alla viabilità in ...termine previsto per le 18 per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...proseguono i lavori su via Cesare Lombroso modifiche allaanche sulle strade adiacenti prestare attenzione alla segnaletica per dettagli su queste altre pizze potete consultare il sito......di Pomezia deviazioni su via di Pratica proseguono all'Eur i lavori con modifica allain ...termine previsto per le 18 per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto ...