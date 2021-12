Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 dicembre 2021)DEL 28 DICEMBREORE 10.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLASULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONESULL’A1NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RAMPA DI IMMISSIONE SU A24TERAMO DIREZIONE. PRESTARE ATTENZIONE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA VIA DI TRIGORIA DIREZIONE LATINA SULLA SS4 SALARIA SEMPRE PER LAVORI CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN DIREZIONE CENTRO E SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DA FEDERICO ASCANI ED ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral