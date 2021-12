Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 07:30 (Di martedì 28 dicembre 2021) Viabilità DEL 27 DICEMBRE 2021 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA FLAMINIA NEI PRESSI DI RIANO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE LOCALITA’ DI MONTE CAMINETTO E MONTE CALGARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE ALTRE ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO ALTRI PROBLEMI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO, CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE: IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE FERMATE MANZONI E TERMINI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, RICORDIAMO CHE IN CONCOMITANZA CON LA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021)DEL 27 DICEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA FLAMINIA NEI PRESSI DI RIANO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE LOCALITA’ DI MONTE CAMINETTO E MONTE CALGARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE ALTRE ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO ALTRI PROBLEMI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO, CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE: IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE FERMATE MANZONI E TERMINI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, RICORDIAMO CHE IN CONCOMITANZA CON LA ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-12-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-12-2021 - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sul lungotevere tra Ponte Umberto e Ponte Pasa - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Casal del Marmo - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Vitellia -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Rino Martinez (Ali per Volare): "Il mio impegno in favore dei bambini del Congo" ...tra i primi a credere in me e ricordo che nel 1980 lasciai la mia città per andare a vivere a Roma ... come ospedali, scuole, elettricità, trasporto, viabilità. A pagarne il prezzo sono soprattutto le ...

Traffico Roma del 27 - 12 - 2021 ore 20:00 Luceverde Roma metro Vanti dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Buonasera ultimo appuntamento della giornata con L'informazione sulla viabilità e traffico Tutto regolare sul Raccordo Anulare a lungo ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 09:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...tra i primi a credere in me e ricordo che nel 1980 lasciai la mia città per andare a vivere a... come ospedali, scuole, elettricità, trasporto,. A pagarne il prezzo sono soprattutto le ...Luceverdemetro Vanti dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Buonasera ultimo appuntamento della giornata con L'informazione sullae traffico Tutto regolare sul Raccordo Anulare a lungo ...