Via Saragat, ApB: "Anche la Regione boccia la soluzione di Mastella, ora subito il Consiglio" (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei consiglieri comunali di 'Alternativa per Benevento' sulla vicenda di Via Saragat. "Il primo dicembre, nel corso di una conferenza stampa, manifestammo la nostra disponibilità a collaborare per trovare una soluzione alla delicata vicenda di via Saragat. Lo facemmo in forza del parere 'non favorevole' espresso dai revisori dei conti dell'Acer in merito agli atti transattivi stipulati tra l'Agenzia e gli affittuari degli alloggi con la regia dell'amministrazione comunale. Il nostro appello – chiedemmo Anche la convocazione di un Consiglio Comunale ad hoc al quale avrebbero dovuto prendere parte Anche i vertici Acer – cadde nel vuoto. Di più: fummo addirittura attaccati dal sindaco il quale, ben consapevole ...

