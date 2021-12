Verona | obiettivo Miranchuk | ma Barak può essere sacrificato

(Di martedì 28 dicembre 2021) Calciomercato: i gialloblù vogliono, ma l’Atalanta avrebbe chiesto il cartellino diCon l’arrivo di Boga all’Atalanta, lo spazio persi ridurrà ulteriormente e così a gennaio lascerà sicuramente Bergamo. Il russo piace al, a caccia di rinforzi nel mercato di riparazione. Il calciatore sarebbe perfetto per giocare come trequartista alle spalle di Simeone, ma ci sarebbe un problema. Come riportato da L’Arena, l’Atalanta avrebbe chiesto il cartellino di Antoninper lasciar partire. Il gialloblù si priveranno di uno degli uomini migliori della rosa di Tudor? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Scambio in vista tra #Verona e #Atalanta - Fantacalcio : Calciomercato Verona, obiettivo Miranchuk: sacrificato un big? - ARM_VERONA : @AlfioKrancic @andiamoviaora L’obiettivo è quello. ???? - PantheonVerona : Proseguono i controlli settimanali della Polizia Locale di Verona con l’obiettivo di contrastare la velocità eccess… - PantheonVerona : A Verona si punta ad accelerare le procedure e i cantieri dell'Alta velocità e della terza corsia dell'AutoBrennero… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona obiettivo

Fantacalcio ®

Per alcune, come Roma e Lazio , sarebbe un posizionamento 'consolatorio', visto che l'per ... L' Hellasdi Tudor, che attraversa un periodo d'oro, il Sassuolo di Dionisi, immerso tra ...Una rosa che dovrebbe vedere l'salvezza ampiamente alla portata e che invece si trova a ... Hellas7 : Buon campionato da parte degli Scaligeri che dopo un inizio drammatico sotto la ..."Il Verona sta cercando un suo sostituto, prima di dare l’ok al trasferimento di Casale a Napoli. La sua cessione potrebbe essere definita anche rapidamente. Nicolò Casale è pronto al grande salto. Co ...Verona, scambio Barak-Miranchuk? Con ogni probabilità Aleksey Miranchuk a gennaio lascerà l'Atalanta. Ma probabilmente non il Fantacalcio. E' stato utilizzato col contagocce da ...