Venezuela | prorogata presidenza ad interim di Guaidó

(Di martedì 28 dicembre 2021) L'opposizionena ha approvato la proroga per un altro anno dell'incarico di presidente addelper Juan. La decisione è stata adottata ieri in una riunione ...

L'opposizione venezuelana ha approvato la proroga per un altro anno dell'incarico di presidente ad interim del Venezuela per Juan Guaidó. La decisione è stata adottata ieri in una riunione straordinaria della Commissione delegata dell'Assemblea nazionale, organo legislativo il cui mandato quinquennale è