Vasco Rossi | innamorato pazzo di Anna | lo ha stregato così… – VIDEO

(Di martedì 28 dicembre 2021), ha stupito la piccolaLampasi nella città di Monterosso Calabro nei dintorni del Vibonese, da sempre la piccola è stata una fan sfegatata del cantautore. Qualche settimana fa la piccola ha cantato “Siamo Qui” con l’utilizzo di un ukulele, i suoi genitori l’hanno ripresa per poi condividere la sua performance sui social. Il cantautore ha notato la performance della piccola ed ha utilizzato ildiLampasi per augurare un buon Natale a tutti i suoi fan., ildella piccola performer è stato condiviso dal rocker (Screenshot)La soddisfazione è stata grande, sia per la bambina che per i suoi genitori, questa non è la prima volta che l’artista notaLampasi. Infatti nei mesi ...

Advertising

LEOREDBARON : RT @moro_thomas: Vasco Rossi-Sensazioni forti - moro_thomas : Vasco Rossi-Sensazioni forti - luanadolce50 : Vasco Rossi - Una Canzone D'Amore Buttata Via - radiofmfaleria : Vasco Rossi - Siamo Qui - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Stadio - Tutti Contro Tutti (feat. Vasco Rossi) -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Rockol.it

SONG OF A BI**H AWARD (PEGGIOR CANZONE) #1 Negramaro 'Ora ti canto il mare' #2 Francesco Gabbani 'La rete' #3 Takagi & Ketra, Giusy Ferreri 'Shimmy Shimmy' #4'Siamo qui' #5 Pinguini ...... in arte Irma Mirtilla, guitar player della Combriccola del Blasco, tribute band di, che verranno eseguite dal vivo. In scena Antonietta Guglielmo, Asia Vagnozzi, Aurora Montemagni, ...La rockstar ha condiviso il video della piccola per rivolgere gli auguri di Natale ai fan. E non è la prima volta che nota la talentuosa Anna ...Il giocatore è in isolamento e si temono altri casi: a rischio la gara di domani contro Piacenza. Oggi la risposta degli accertamenti ...