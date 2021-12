Variante Omicron, sintomi e quanto dura: cosa sappiamo (Di martedì 28 dicembre 2021) Variante Omicron diffusa anche in Italia e, stando alle parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, rappresenterebbe circa il 50-60% dei contagi nel Paese. Ma quali sono i sintomi, i tempi di incubazione e durata della nuova mutazione? Ecco tutte le informazioni e le news sul tema. I tempi dell’incubazione della malattia sembrerebbero essere molto rapidi. Dalla stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l’indagine rapida del 20 dicembre, come comunicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in una nota, e confrontando i risultati della flash survey condotta con la raccolta dei campioni il 6 dicembre e quelli di questa stima preliminare, il tempo di raddoppio della Variante risulta di circa due giorni in linea con quello già trovato in altri paesi europei. “Anche se ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021)diffusa anche in Italia e, stando alle parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, rappresenterebbe circa il 50-60% dei contagi nel Paese. Ma quali sono i, i tempi di incubazione eta della nuova mutazione? Ecco tutte le informazioni e le news sul tema. I tempi dell’incubazione della malattia sembrerebbero essere molto rapidi. Dalla stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l’indagine rapida del 20 dicembre, come comunicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in una nota, e confrontando i risultati della flash survey condotta con la raccolta dei campioni il 6 dicembre e quelli di questa stima preliminare, il tempo di raddoppio dellarisulta di circa due giorni in linea con quello già trovato in altri paesi europei. “Anche se ...

Advertising

borghi_claudio : @autocostruttore Ma è estatehhhh. Come fai a non saperlo? Se in Brasile ci sono pochi morti è perché è estate, se d… - RaiNews : Sembra stiano cambiando i sintomi del Covid con la variante Omicron, sempre più simili a quelli di una normale infl… - ladyonorato : #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della… - NelaBombelli : RT @ladyonorato: #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della varian… - Ale12951421 : RT @ladyonorato: #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della varian… -