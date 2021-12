Variante Omicron, Pfizer: “Vaccino ad hoc a primavera” (Di martedì 28 dicembre 2021) Un Vaccino anti Covid targato Pfizer e adattato alla Variante Omicron del coronavirus pandemico sarà disponibile la prossima primavera. In un’intervista pubblicata dal quotidiano elvetico in lingua tedesca ‘Blick’, Sabine Bruckner, capo di Pfizer Svizzera, spiega che il gruppo farmaceutico sta lavorando su due fronti: da un lato sta studiando l’efficacia dell’attuale Vaccino contro le varianti di Sars-CoV-2 attualmente emergenti, e allo stesso tempo sta lavorando a una nuova versione del prodotto. Quello che si può dire al momento – evidenzia – è che, dopo la vaccinazione di richiamo, “negli adulti la protezione contro la malattia provocata da Omicron è 25 volte superiore. La terza dose ha quindi senso, soprattutto per proteggere da un decorso ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Unanti Covid targatoe adattato alladel coronavirus pandemico sarà disponibile la prossima. In un’intervista pubblicata dal quotidiano elvetico in lingua tedesca ‘Blick’, Sabine Bruckner, capo diSvizzera, spiega che il gruppo farmaceutico sta lavorando su due fronti: da un lato sta studiando l’efficacia dell’attualecontro le varianti di Sars-CoV-2 attualmente emergenti, e allo stesso tempo sta lavorando a una nuova versione del prodotto. Quello che si può dire al momento – evidenzia – è che, dopo la vaccinazione di richiamo, “negli adulti la protezione contro la malattia provocata daè 25 volte superiore. La terza dose ha quindi senso, soprattutto per proteggere da un decorso ...

