Variante Omicron: "Entro la primavera uscirà uno specifico vaccino", annuncia la responsabile di Pfizer Svizzera (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora una volta ad opera della Pfizer, a quanto pare, con l'avvento della primavera arriverà anche uno specifico vaccino contro la Variante Omicron del coronavirus. Buckner: Pfizer sta perfezionando il vaccino base e testando quello specifico con le varianti emergenti" Ad annunciarlo, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano elvetico 'Blick', è stata la capo di Pfizer Svizzera, Sabine Bruckner la quale, ha anche spiegato che il colosso farmaceutico sta lavorando su distinti fronti: da una parte si sta 'adattando' o meglio, perfezionato il vaccino anti-Covid base mentre, dall'altra, si sta sperimentando l'efficacia dello specifico

