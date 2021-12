Valeria Marini sconvolge tutti: richiesta senza precedenti al GF Vip 6 (Di martedì 28 dicembre 2021) Valeria Marini poco alla volta conquista la scena al GF Vip 6: la richiesta odierna ha lasciato interdetto il pubblico del reality Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. I concorrenti di questa sesta edizione del reality più seguito di Mediaset stavano compilando la lista della spesa quando Valeria Marini ha deciso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 dicembre 2021)poco alla volta conquista la scena al GF Vip 6: laodierna ha lasciato interdetto il pubblico del reality Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. I concorrenti di questa sesta edizione del reality più seguito di Mediaset stavano compilando la lista della spesa quandoha deciso L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Stefani04498966 : Valeria Marini, Eva Grimaldi russa?/ 'Sembra di stare in una jungla!', e rivela che.. - KatyKpopper : Per Valeria Marini non bisogna mai offendere. ?? come se lei non l'avesse mai fatto ????? vabbè non offendiamoci più… - saggioilmatto : Miriana sta per mandare a quel paese per sua figlia Jessica..giustamente dice che cavolo te la prendi con chi non c… - saggioilmatto : Valeria Marini e il negozio di trucchi sono aperti ?? #gfvip - VenereRossa1 : RT @Iperborea_: Valeria Marini potrebbe fare il #GFVIP ogni anno e comunque non ci stancherebbe mai -