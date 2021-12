Vaccino Pfizer contro Omicron 'pronto per la primavera 2022' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per proteggersi dai rischi della variante Omicron in modo efficace sarà presto disponibile un nuovo Vaccino. L'azienda farmaceutica Pfizer ha infatti annunciato che già dalla prossima primavera le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per proteggersi dai rischi della variantein modo efficace sarà presto disponibile un nuovo. L'azienda farmaceuticaha infatti annunciato che già dalla prossimale ...

Advertising

HuffPostItalia : Pfizer: 'In primavera possibile vaccino adattato a Omicron' - RaiNews : La società farmaceutica Pfizer sta lavorando a un vaccino adattato alla variante Omicron del coronavirus che sarà d… - SkyTG24 : #Pfizer specifica però che al momento 'non si sa ancora se questo vaccino sarà necessario' - eldavide77 : RT @autocostruttore: Covid, studio: 'Pochi anticorpi nella saliva dopo vaccino Pfizer, proteggere naso e bocca' Ma non aveva una efficacia… - corona_tweet : RT @Massimo10489625: ???? #BUSINESS #CORONAVIRUS PFIZER HA TROVATO IL PETROLIO: “A PRIMAVERA NUOVO VACCINO CONTRO OMICRON”, INOCULATI A VITA… -