Vaccino anti-Covid anche di notte al lunga sosta di Fiumicino | come prenotare

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “Partono da domani le prenotazioni per le somministrazioni diin notturna negli hub che faranno orario esteso fino alle 24 e le prime disponibilità partono dalla giornata del 30 dicembre”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisidella Regione Lazio. “Sono state superate le 10mila prenotazioni sul portale regionale per la dose di richiamo rivolta alla fascia di età 16-17 anni e quella 12-15 anni per bambini con fragilità”. Ecco l’elenco degli hub con orario esteso fino alle 24: hub vaccinale di Termini, La Vela di Tor Vergata, Eur piazzale del Quadrato della Concordia,e il palasport di Tivoli. Perilclicca qui

Advertising

MinisteroSalute : #27dicembre Un anno di vaccinazione anti #COVID19 in ????: ?? oltre 108 milioni di dosi somministrate ?oltre 22mila… - DavidPuente : Il decesso di un omonimo è stato utilizzato per accusare un Pro Vax di essere morto a seguito del vaccino anti Covi… - Tg3web : Israele ha avviato uno studio sull'efficacia della somministrazione della quarta dose di vaccino anti covid. Coinvo… - Alfio624 : RT @BlackWolf2077: Artt. 452 c.p. Glicole polietilenico (PEG) ALC-0315 ALC-0159 - RuRok69 : @____eraserhead @cris_cersei È quello che accade con il vaccino anti-influenzale. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Romasette.it

Il rischio è di bloccare il Paese" "Bene che il Comitato tecnico scientifico stia valutando di ridurre a 5 giorni la quarantena per chi ha fatto la terza dose diCovid. Ma se non ...Da oggi sarà possibile prenotare la terza dose di, o booster, a soli 3 mesi dalla seconda, ... Il governo britannico di Boris Johnson non intende imporre alcuna nuova restrizione- Covid da ...Pfizer sarà in grado di fornire già in primavera un vaccino adattato alla variante Omicron del virus SarsCov2. Se necessario, viene precisato. Lo ha annunciato Sabine Bruckner, responsabile di Pfizer ...Nelle ultime 24 ore oltre 106mila dosi somministrate. La Regione: "Al lavoro per booster dopo 4 mesi". Ecco cosa sapere ...