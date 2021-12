Vaccini: è di nuovo caos al Centro Sociale tra la gente in fila (VIDEO) (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – In attesa che entrino in vigore le novità per i centri vaccinali, comunicate questa mattina dall’Asl di Salerno che ha raddoppiato gli orari di apertura dei centri vaccinali e riattivato la prenotazione a partire dal 30 dicembre, anche oggi è un pomeriggio di caos, disagi e proteste davanti alle strutture situate nel comune capoluogo. Al Centro Sociale è ressa tra la gente in fila, spazientita dalle ore di attesa e dall’assenza di qualsiasi tipo di comfort prima di poter entrare per essere sottoposta alla somministrazione delle dosi. Tra le persone in attesa, oggi pomeriggio anche il consigliere di minoranza, Catello Lambiase che, in una diretta dal suo profilo Facebook, ha documentato le proteste della gente davanti alla struttura. Lambiase ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – In attesa che entrino in vigore le novità per i centri vaccinali, comunicate questa mattina dall’Asl di Salerno che ha raddoppiato gli orari di apertura dei centri vaccinali e riattivato la prenotazione a partire dal 30 dicembre, anche oggi è un pomeriggio di, disagi e proteste davanti alle strutture situate nel comune capoluogo. Alè ressa tra lain, spazientita dalle ore di attesa e dall’assenza di qualsiasi tipo di comfort prima di poter entrare per essere sottoposta alla somministrazione delle dosi. Tra le persone in attesa, oggi pomeriggio anche il consigliere di minoranza, Catello Lambiase che, in una diretta dal suo profilo Facebook, ha documentato le proteste delladavanti alla struttura. Lambiase ...

